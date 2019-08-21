Петербуржец выдал почти 3 центнера боеприпасов. Взрывали их на месте

Почти три центнера взрывчатки выдал петербуржец полиции. Мужчина расстался с арсеналом добровольно: сейчас проходит ежегодная операция, которая так и называется – «Арсенал».

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 21 августа, 52-летний житель Северной столицы попал в поле зрения силовиков и предпочел выдать боеприпасы времен Великой Отечественной войны добровольно. Схрон был припрятан в лесу, в 2 км от урочища Карбусель Кировского района Ленобласти. Там нашли 130 минометных мин, 25 артснарядов, 14 гранат. Общий вес находок составил 268,39 кг в тротиловом эквиваленте. Осмотрев боеприпасы, взрывотехники пришли к выводу, что вывозить их опасно — их уничтожили на месте.

Урочище Карбусель — место кровопролитных боев в 1943 году. Сейчас оно довольно популярно у поисковиков.