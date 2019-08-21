В Еврейской автономной области больше всех регионов России тратят на алкоголь и табак. В Чечне и Тамбовской области - меньше всех

Росстат подсчитал траты россиян на табачную и алкогольную продукцию и выяснил, что в среднем по стране они составляют три процента от расходов. Больше всего на покупку этих товаров в 2018 году потратили в Еврейской автономной области, меньше всего — в Чечне. Показатель не меняется с 2017 года, сообщает 21 августа РБК.

По данным Росстата, траты на табак и алкоголь у жителей Еврейской автономной области составили 6% (5,8% от расходов), у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа – 5,7% (5,2% от расходов) и у жителей Новосибирской области – 5,2% (4,4% от расходов).

Меньше всего в 2018 году на покупку табака и алкоголя тратили в Чечне (0,1%). В Ингушетии траты составили 0,3% от общих доходов, а в Карачаево-Черкесии — 1,2%. В Дагестане и Тамбовской области — по 1,4%.

Жители Москвы потратили на эту продукцию 3,4% общих расходов, а Санкт-Петербурга — 2,7%.