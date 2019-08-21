На могиле Виктора Цоя вновь пролилась кровь. Фаната увезли с Богословского кладбища с проломленным черепом

Могила Виктора Цоя на Богословском кладбище в Петербурге снова попала в криминальные сводки. На этот раз у места упокоения рок-музыканта избили человека.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), пострадавшего нашёл 27-летний прохожий. Около 7 утра 20 августа он позвонил в полицию и сообщил об этом. Примерно через три часа мужчина, на вид которому не больше 35 лет, ехал в карете скорой помощи в тяжёлом состоянии с переломом черепа и другими серьёзными травмами.

Примечательно, что сообщивший об избитом отказался давать какие-либо объяснения и ехать в отдел полиции. Свою пассивность он объяснил тем, что находится на даче. Тем не менее подозреваемые вскоре были задержаны. Ими оказались 38-летний и 33-летний мужчины, один из которых в 2008 году был фигурантом дела о краже, которое, впрочем, было закрыто за примирением сторон.

Могила Цоя нередко становится местом потасовок разнообразных маргинальных элементов. Год назад, например, спор поклонников музыканта завершился стрельбой. В 2015 году трое фанатов избили жителя дома, находящегося неподалёку от Богословского кладбища. Мужчина попросил молодчиков петь песни легенды потише. В тяжёлом состоянии нападавшие оставили свою жертву на рельсах. К счастью, мимо проходила женщина и спасла умирающего. Весной 2017 года поклонники получили сроки за своё злодеяние.