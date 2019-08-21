Трамп отложил встречу с премьер-министром Дании из-за отказа продать Гренландию

Американский президент Дональд Трамп отложил встречу с датским премьер-министром Метте Фредериксен из-за ее высказываний о возможной покупке Соединенными Штатами Гренландии. Премьер ранее называла идею купить остров абсурдной и заявила, что он не продается.

«Исходя из высказываний премьер-министра Метте Фредериксен о том, что она не заинтересована в обсуждении вопроса о покупке Гренландии, я откладываю нашу встречу», — написал Трамп в Twitter и отметил, что датский премьер, благодаря своей прямолинейности, сэкономила много средств и усилий США и Дании, будучи такой прямой.

«Я благодарю ее за это и с нетерпением жду нового назначения встречи в будущем», — добавил глава государства. Встреча Трампа и Фредериксен должна была состояться через две недели.

РБК добавляет, что Трамп оценивал покупку Гренландии, как «стратегически» интересную, однако этот вопрос «не номер один» в повестке дня. Он сравнивал возможную покупку острова со сделкой с недвижимостью, и указал, что из-за владения Гренландией Дания «теряет почти $700 млн в год».

Формально главой Гренландии является датская королева, а в качестве валюты на острове используется датская крона. При этом Гренландия обладает широкой автономией и не входит в ЕС в отличие от Дании.