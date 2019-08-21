Россия и Китай созывают экстренное заседание Совбеза ООН после ракетных испытаний США

Россия и Китай запросили экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Встреча запланирована на 22 августа, заявил исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы вместе с Китаем запросили сегодня заседание Совбеза в связи с заявлениями США о планах по разработке и размещению ракет среднего радиуса действий», — цитирует дипломата РБК со ссылкой на ТАСС.

18 августа США впервые провели испытание крылатой ракеты, которая может поражать цели на дальности, ранее запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что «Вашингтон взял курс на нагнетание военной напряженности». По мнению дипломата, испытание США новой ракеты почти сразу после выхода из ДРСМД свидетельствует о том, что Вашингтон уже давно вел разработку таких систем. В МИД КНР заявили, что испытание ракеты «приведет к новой гонке вооружений и негативно скажется на международной безопасности».