В Госдуме предложили помочь родителям собрать детей в школу с помощью «первосентябрьского капитала»

Облегчить финансовую нагрузку родителям при подготовке школьников к новому учебному году поможет «первосентябрьский капитал». С инициативой выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Парламентарий направил обращение в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой.

«В прошлом году примерная стоимость комплекта школьника, рассчитанная как среднее арифметическое стоимости наборов товаров для девочек и мальчиков, составила примерно 11,4 тыс. рублей. Далеко не каждая семья, особенно в регионах, может позволить себе выделить такую сумму без ущерба для бюджета», — говорится в тексте обращения, которое 21 августа оказалось в распоряжении RT.

Чернышов полагает, что родители несут расходы по сбору ребенка в школу в ущерб другим потребностям семьи и предлагает помочь с помощью программы «первосентябрьский капитал», когда часть этих трат возьмет на себя государство. Конкретная сумма финансовой поддержки при этом не уточняется.

Также Чернышов предлагает ограничить стоимость так называемой школьной корзины, которая не должна превышать 25% от зарплаты родителей.