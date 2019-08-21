CNN: Трамп и Макрон решили пригласить Россию на саммит G7 в следующем году

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон пришли к единому мнению пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году. С инициативой выступил Макрон, а Трамп его поддержал, ранее выразив мнение, что формат «восьмерки» был бы более уместным.

К решению пригласить Россию к участию в работе «семерки» лидеры двух стран пришли в ходе телефонного разговора, сообщил 21 августа телеканалу CNN высокопоставленный представитель американской администрации. По даннмы источника, Трамп планирует обсудить эту тему с другими лидерами в предстоящие выходные на саммите G7 в Биаррицце.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что «определенно» поддержал бы возвращение России в «Большую восьмерку». При этом Трамп полагает, что в развале «восьмерки» виноват его предшественник Барак Обама, поскольку понял, что Владимир Путин «перехитрил его».

19 августа состоялись переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона в резиденции в Форте Бергансон. Стороны обсудили ситуацию в Сирии, иранскую сделку и Украину. Кремль позитивно оценил встречу лидеров, а Макрон опубликовал в Facebook пост на русском языке, в котором назвал Россию «глубоко европейской страной».