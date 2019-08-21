Захарова анонсировала эвакуацию из Турции 12-летней петербурженки, которая захлебнулась в бассейне. Медики говорили, что это невозможно

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посольство России в Турции и Генконсульство в Анталье делают всё возможное для помощи захлебнувшейся в бассейне турецкого отеля 12-летней девочке из Петербурга и ее родителям.

«На связи с администрацией Санкт-Петербурга, Минздравом России. Завтра должна состояться видео-конференция для принятия решения о возможности эвакуации. Заряжено всё и все, – сообщила 20 августа Захарова. – Но я хотела бы ещё напрямую обратиться к турецким коллегам, включая МИД Турции, чтобы они сделали максимум не необходимого, а в принципе реального для ребёнка, чей отдых закончился так трагически».

Ранее миллиардер Олег Дерипаска и Смольный также решили помочь 12-летней петербурженке. Напомним, что турецкие медики по медицинским показаниям эвакуацию запрещают. Состояние девочки критическое, у неё очень низкое давление, есть повреждения в голове и печени, сердце останавливалось пять раз, в сознание она не приходила.