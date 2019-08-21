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21.08.2019 00:16
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Адвокат рассказал, что дело против сестер Хачатурян, убивших отца, могут прекратить. Следователи признали, что он истязал дочек

Следственный комитет признал правдивость показаний сестер Хачатурян, рассказывавших об издевательствах отца. Как рассказал 20 августа «ТАСС» адвокат одной из обвиняемых Сергей Паршин, об этом свидетельствует постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении их отца, Михаила Хачатуряна.

«Из текста постановления ясно: факты морального и сексуального насилия над девушками следователями установлены, а причина отказа формальна и ожидаема — в связи со смертью подозреваемого. <...> Защитники сестер Хачатурян надеются, что установленные следователями факты помогут им доказать — девушки действовали в рамках необходимой самообороны и их уголовное преследование будет прекращено», – заявил Паршин.

Напомним, еще в мае сестры Хачатурян направили заявления в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело против их отца. Проверку следователи проводили по ст. 117 УК РФ (истязания), ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера).

«Следователи подтвердили многолетние систематические истязания и сексуальные домогательства. Подтвердились ужасающие факты из показаний девочек. Их психическому и физическому здоровью в течение длительного времени наносился урон, а жизнь подвергалась опасности. Очевидно, что Кристина, Ангелина и Мария находились в состоянии необходимой обороны, спасая свои жизни», – подчеркнул адвокат.

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Справка:

Резонансное убийство в спальном районе столицы произошло в начале августа 2018 года. 57-летнего Михаила Хачатуряна зарезали ножом. В совершении преступления признались три дочери убитого: Кристина, Ангелина и Мария. Девушки утверждали, что якобы не раз становились жертвами инцеста. Младшая из фигуранток – еще несовершеннолетняя, ее признали невменяемой.

Первые два месяца после задержания сестры Хачатурян провели в СИЗО, потом их отпустили, запретив совершать определенные действия (например, пользоваться сотовыми телефонами, Интернетом). Позже у убитого Михаила Хачатуряна посмертно нашли расстройство личности.

Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). По мнению защитников, эта квалификация самая тяжёлая из всех возможных, следствие, считают адвокаты, не трактовало действие девушек как необходимую защиту перед отцом-агрессором.

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