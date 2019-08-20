Дело братьев Ванчуговых поступило в суд, но ненадолго. Среди потерпевших дольщиков ГК «Город» оказалась мать судьи

Василеостровский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Руслана и Максима Ванчуговых, а также Сергея Гавриша, обвиняемых в мошенническом хищении денег дольщиков ГК «Город». Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 20 августа.

Фигурантов обвиняют в особо крупном мошенничестве (2 эпизода), присвоении или растрате (5 эпизодов), незаконном создании юридического лица.

«Сегодня же уголовное дело было направлено в Санкт-Петербургский городской суд для разрешения вопроса об изменении территориальной подсудности, так как один из потерпевших является родственником судьи Василеостровского районного суда. Решение городским судом пока не принято», — отметили в пресс-службе.

Среди пострадавших дольщиков оказалась мать судьи Василеостровского суда Юрия Гершевского. Именно Гершевский отправил Максима Ванчугова в следственный изолятор.

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Братья Ванчуговы были задержаны по подозрению в мошенническом хищении денег дольщиков «Города». Потерпевшими признаны несколько тысяч человек. По делу также проходит брат жены Максима Сергей Гавриш. Сумму хищений оценили в 800 млн рублей.

В декабре 2018 года Арбитражный суд зарегистрировал заявление компании «Такт» по банкротному иску к совладельцу ГК «Город» Максиму Ванчугову.