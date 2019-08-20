Воздушный шар совершил жесткую посадку в Подмосковье — прямо на провода

Возлушный шар с туристами на борту неудачно приземлился в Московской области. Об этом «Интерфаксу» 20 августа вечером сообщили в региональном МЧС.

Всего в корзине шара находились семеро человек — шесть туристов и пилот. Нештатное приземление произошло в Дмитровском городском округе. Причиной стали резкие порывы ветра, уточнили в МЧС. Шар повис на столбе и проводах. При приземлении все пассажиры смогли удачно выпрыгнуть, пострадал только пилот — у него травма ноги.