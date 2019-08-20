«Не этого я хотела в медовый месяц». Гости свадьбы слегли после банкета в Dizzy, Роспотребнадзор нашёл в ресторане килограммы просрочки

Вечер в ресторане на канале Грибоедова в Петербурге подкосил здоровье участников сразу двух мероприятий. Заседание клуба «60 секунд» и свадебное торжество завершились с одинаковыми симптомами. Главный подозреваемый — курица из «Цезаря», улики сотрудники Роспотребнадзора уже нашли.

Воспоминаниями о вечере 15 августа в ресторане Dizzy петербуржцы делятся в социальных сетях. На первом этаже заведения играли свадьбу. «Наша свадьба 15 августа запомнится гостям надолго! Более 13 человек мучаются с одинаковыми симптомами до сих пор! Не этого я хотела в медовый месяц!», — написала невеста Ася.

Её жалобу разделили также участники интеллектуальной игры «60 секунд». Клуб в этот вечер засел на втором этаже. Одна из его участниц почувствовала недомогание, на следующий день девушку госпитализировали в Боткинскую больницу. «Спасибо «Цезарю» с курицей из «Диззи», после я ела только сдобную булку на завтрак и зелёный чай», — написала она.

Организатор турнира Анна Шпильман рассказала «Фонтанке», что после игры к ней обратились с жалобой на отравление двое человек из одной команды. Представившаяся генеральным диктором ресторана Наталья отметила, что о жалобах от гостей свадьбы ничего не слышала, а об отравившихся участниках известно, но «игроки у нас капризные».

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«Поставки у нас два раза в неделю, так что я не знаю, что у нас там могло испортиться», — отметила Наталья.

Жалобы попали в поле зрения сотрудников Роспотребнадзора, которые выехали сегодня в Dizzy (ООО «Торговый комплекс «Арсенал Трейд»). На кухне забраковали 65 килограммов сырьевой и готовой продукции. Сотрудники ресторана работали без медкнижек или с просроченными медицинскими осмотрами. В ближайшее время будет решаться вопрос о временном закрытии заведения.