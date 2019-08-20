Умерла народная артистка Александра Назарова. Театральная актриса прославилась ролями в «Экипаже» и сериале «Бригада»

Народная артистка РФ Александра Назарова умерла 20 августа. Ей было 79 лет. Об этом сообщается на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой, в котором она работала многие годы.

«Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства», – говорится в сообщении.

О времени и месте похорон в театре обещают рассказать позже.

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Александра Назарова родилась в семье актеров 17 июля 1940 года в Ленинграде. Карьеру на сцене начала в шесть лет. Окончила Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского. С 1965 года служила в Московском драматическом театре им. М. Н. Ермоловой.

Широкому зрителю она известна по ролям в кино: играла в фильмах «А если это любовь?», «Экипаж», «Принцесса на бобах», сериалах «Бригада», «Моя прекрасная няня».