Трамп хочет возродить «Большую восьмерку» и вернуть в нее Россию. Он рассказал, что Путин «перехитрил» Обаму

Президент США Дональд Трамп заявил, что «определенно» поддержал бы возвращение России в «Большую восьмерку» (G8). Об этом вечером 20 августа пишут РИА «Новости».

«Я думаю, что гораздо более уместно иметь Россию (в составе группы)», – подчеркнул Трамп. Он уточнил, что, по его мнению, Россию исключили из G8 при президенте США Бараке Обаме, поскольку Владимир Путин «перехитрил его».

Напомним, G8 распалась после воссоединения России с Крымом в 2014 году. Теперь регулярно встречаются главы только семи ведущих держав мира: Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.