Возгорание на Невском локализовано. В «Авроре» заверили, что кинотеатра оно не коснулось

Сотрудники МЧС справились с возгоранием в четырёхэтажке в центре Петербурга вечером 20 августа. Зрители «Авроры», как уточнили в кинотеатре, работу пожарных могли и пропустить — от просмотра их не отвлекали.

Как сообщили в городском МЧС, в четырёхэтажном здании на Невском проспекте, 60, загорелись перекрытия между первым и вторым этажами. Огонь распространился на 1,5 квадратных метра, в девять вечера его локализовали.

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В кинотеатре «Аврора», расположенном по тому же адресу, «Фонтанке» рассказали, что в самом центре всё в порядке, на единственный киносеанс, который проходит в это время, ничто не повлияло.

По словам очевидцев, люди спокойно выходили только из арт-пространства Творческого союза художников. Под выставки отведено помещение правее кинотеатра. Неполадки, как рассказывают на месте, заметили перед тем, как покинуть помещение: мигал и не выключался свет, запаха поначалу не было.

В городском МЧС сообщали, что заявку о возгорании в здании кинотеатра «Аврора» получили в десять минут девятого вечера. Очевидцы насчитали на Невском проспекте порядка десяти пожарных расчётов.