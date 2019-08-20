На Авиаконструкторов открыли «воздушник». Петербуржцы наблюдали столб пара в несколько метров

Столб пара вырос во дворе в Приморском районе Петербурга 20 августа. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

По словам горожан, течь якобы дала труба у первого корпуса 20-го дома на проспекте Авиаконструкторов. Местные жители остались без горячей воды.

Реклама



В пресс-службе ГУП «ТЭК» отметили, что отключение горячей воды было плановым из-за ремонтных работ. Прорыва сети не происходило. Рабочие подрядной организации открыли клапан, который используется для удаления воздуха из временного трубопровода, в результате чего образовалось парение. Позже «воздушник» закрыли, парение исчезло.

«Согласно согласованному графику, работы должны быть завершены в 00:00. На данный момент горячую воду вернули», — добавили на предприятии.