В Россию из США приедет юрист, налаживавший отношения с Ираком. СМИ узнали, кто станет американским послом в РФ

Новым послом США в России может стать заместитель госсекретаря Джон Салливан. Об этом 20 августа пишет The New York Times со ссылкой на свои источники в администрации президента.

Салливан является профессиональным юристом, сейчас он трудится заместителем госсекретаря Майка Помпео. В начале карьеры он работал юристом на избирательной кампании Джорджа Буша-старшего в 1992 году. Успел также отметиться в американских министерствах обороны и торговли. С 2010 по 2016 годы занимал пост председателя специального правительственного комитета по налаживанию экономических отношений США и Ирака.

Напомним, предыдущий посол, Джон Хантсман, проработал в России менее двух лет. Официально в отставку он уйдет 3 октября 2019 года.