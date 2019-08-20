«Фонтанка» показывает разбитое стекло вернувшегося в Петербург самолёта «Люфтганзы»

Трещина в стекле на борту самолёта авиакомпании «Люфтганза» образовалась в небе над Петербургом. Об этом 20 августа «Фонтанке» рассказал пассажир лайнера Вячеслав.

Сразу после взлёта экипаж предупредил о нештатной ситуации, пассажиров попросили пристегнуть ремни, затем объявили о возвращении. Следовавший до Мюнхена рейс развернулся над эстонской Нарвой и благополучно приземлился в Пулково.

«Пилот извинялся на немецком языке, стоял около кабины. Сказал, что извиняется, что не доставил нас в пункт назначения. Всё было один в один, как в той историей с кукурузой», — рассказала «Фонтанке» одна из пассажирок.

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Пассажиров отправят в Мюнхен другими рейсами. Отметим, в «Люфтганзе» подчеркнули, что инцидент никак не связан с птицами.

«Через несколько минут после вылета слева на ветровом стекле кабины экипажа возникла трещина. Поскольку такое стекло имеет несколько слоев, повреждение оказалось поверхностным. Тем не менее, в соответствии с принятыми процедурами экипажем было принято решение прервать полет и вернуться в аэропорт Пулково. Для получения права на приоритетную посадку на борту была объявлена чрезвычайная ситуация», – рассказали в пресс-службе авиакомпании.