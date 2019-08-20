На Невском из кинотеатра «Аврора» из-за пожара эвакуируют людей

Пожар прервал вечерний сеанс в кинотеатре в Центральном районе Петербурга во вторник, 20 августа. В здании «Авроры» загорелись перекрытия.

Как сообщили в городском МЧС, заявка о возгорании из кинотеатра «Аврора» поступила в начале девятого вечера. Прибывшие на Невский проспект, 60, пожарные обнаружили очаг возгорания на втором этаже. Горят перекрытия в помещении «Арт-Галереи», огонь успел охватить один квадратный метр.

«Из здания выведено десять человек», – уточнили в ведомстве.

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В расписании на вечер вторника запланировано три киносеанса. Пожар пришёлся на показ итальянской ленты об искусстве «Канова», сеанс начался в половине восьмого.