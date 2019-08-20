Инспекторы из «ведущего подразделения по вопросам родов» рассказали, как взяли под крыло будущую мать

Отдельный батальон ДПС №3 ГИБДД, похоже, стал в Петербурге «ведущим подразделением по вопросам родов». За последнее время его сотрудники восемь раз помогали роженицам.

О том, как беременную женщину провожали по КАД, коротко сообщало петербургское ГУ МВД. А сегодня, 20 августа, об этом лично рассказали «Дорожному инспектору» сами герои сюжета – капитан полиции Дмитрий Конвисаров и старший лейтенант полиции Вячеслав Шарабурукин.

13 августа они несли службу на КАД, когда к ним обратился ехавший мимо водитель: у его жены начались преждевременные роды. Полицейские решили взять машину с роженицей под своё крыло. И уже через 15 минут они сдали будущую маму с рук на руки в целости и сохранности врачам роддома на Орджоникидзе.

Реклама



«Приятно благодарить тех, кто входит в положение тех, кто в положении, – пишет «Дорожный инспектор». – Просто спасибо!»

Напомним ещё одну недавнюю историю. В ночь на 2 августа инспекторы ДПС ОГИБДД по Адмиралтейскому району тоже сопровождали роженицу, а «помогло» найти её нарушение ПДД.