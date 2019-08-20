Посольство РФ: На разбившемся в Греции вертолете были граждане России

Российская дипмиссия в Афинах подтвердила информацию греческих СМИ о том, что россияне были на борту вертолета, упавшего в море на юге страны.

«Сегодня днем [20 августа] вблизи острова Порос потерпел крушение вертолет, на борту которого находились двое граждан России. Они, как и пилот – гражданин Греции – погибли», – рассказал «Фонтанке» 20 августа пресс-аташе посольства Василий Гаврилов.

По его словам, дипломаты сейчас предпринимают «все необходимые действия по линии консульского отдела».

Ранее СМИ сообщили о том, что воздушное судно столкнулось с линией электропередач, что и стало причиной ЧП. Береговая охрана Греции задействовала вертолет и корабли для поиска людей. Чуть позже водолазы подняли тела погибших. Все они были мужчинами.