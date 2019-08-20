Инвалид упал под колёса машин из-за высокого поребрика. Смольный отчитался о 26 занижениях бордюра

О работах по занижению бордюрного камня сообщило 20 августа СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» на сайте комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Приняты завершённые объекты, где работало АО «ПО «Возрождение», на улице Писарева (обустроено 8 занижений бордюра, в том числе на двух пешеходных переходах) и в Прядильном переулке (установлено 6 бордюрных занижений на трёх пешеходных переходах). ЗАО «АБЗ-Дорстрой» на Конной улице выполнено 12 занижений на шести пешеходных переходах.

Этот пресс-релиз, скорее всего, прошёл бы незамеченным, если бы не инцидент, случившийся на днях как раз из-за бордюрного камня.

17 августа на улице Хошимина «из-за не сделанного занижения бордюрного камня в уровень инвалид выпал из коляски на проезжую часть», рассказывали очевидцы в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Трагедии не произошло, машины чудом не задели мужчину, а прохожие быстро подхватили его и помогли вернуться в кресло.