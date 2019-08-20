В России птицы стали чаще врезаться в самолёты

В 2019 году увеличилось количество попаданий птиц в летящие самолёты. Об этом говорится в "Информации по безопасности полетов #11" Росавиации.

В первой половине 2018 года было зафиксировано 685 столкновений птиц с воздушными судами, из них 73 инцидента и одна авария. С начала 2019 года зарегистрировано уже 873 случая, из них 50 попали в категорию "инцидентов", то есть привели к повреждениям воздушных судов. Эта статистика не включает нештатную посадку самолёта Airbus A321 "Уральских авиалиний" на кукурузное поле почти сразу после взлета с аэродрома "Жуковский".

Среди зарегистрированных в 2019 году случаев попадания птиц в самолёты 190 раз пернатые оказывались в двигателях самолётов, причем в семи случаях сразу в двух двигателях.