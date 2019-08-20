В Калининском районе госпитализировали ястреба. Петербуржцы спорят, а стоило ли

Ястреб с перебитым крылом найден в Калининском районе Петербурга. Без помощи отлучённую от неба птицу не оставили, зачахнуть во дворах ей не дали.

Призыв о помощи в социальных сетях появился днём 20 августа. Участия просили для Алексея и ястреба, который был замечен на газоне возле дома №62/2 по Кондратьевскому проспекту. Птица привлекла внимание нехарактерной малоподвижностью, взлететь при приближении человека она так и не смогла.

Как рассказал «Фонтанке» Алексей, в пернатом он опознал ястреба, причиной его тяготения к земле определил перелом крыла. Безучастным травмы не ставили, временное пристанище для птицы мужчина нашёл в ветклинике в Невском районе. Там, по словам Алексея, пострадавшего приняли, заверив, что окажут необходимую помощь, а после передадут другим специалистам.

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Ястребы в черте города не так часто привлекают внимание петербуржцев. Орнитологи называют их лесными обитателями, отмечая, что в густонаселённые места, к примеру, ястребы-перепелятники, выбираются в основном во время бескормицы — зимой или в начале весны. Удовлетворяют аппетит чаще всего воробьи и синицы, стать жертвой клюва и когтей могут даже более крупные гуси. В комментариях к призыву о помощи живо припомнили, что в сельской местности таких птиц считают вредителями.

«Когда эти птицы для пользы начнут у вас воровать кур — что вы скажете? Никогда вас такой птенчик в голову на скорости 35-40 км в затылок не бил? Попробуйте. Удивительные, прямо непередаваемые ощущения. Мир немного по-другому устроен, что сложно понять детям мегаполиса», – поделился с защитниками пернатых пользователь Максим.