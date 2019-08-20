Правительство выделит 3 млрд рублей на поддержку продаж и льготного лизинга автомобилей

В 2019 году правительство России выделит Минпромторгу РФ 3 миллиарда рублей из резервного фонда на поддержку программ по льготному лизингу транспорта и стимулирование продаж автомобилей физическим лицам. Соответствующее распоряжение опубликовано 20 августа на сайте кабмина.

Две трети суммы, то есть 2 миллиарда рублей, будет выделено на предоставление кредитным организациям субсидий из федерального бюджета, чтобы возместить часть затрат по кредитам, выданным физическим лицам на покупку автомобилей в 2018 – 2020 годах. Согласно распоряжению, в 2019 году предполагается обеспечить реализацию не менее 22 200 машин.

Еще 1 миллиард рублей пойдет на субсидии лизинговым организациям для возмещения потерь при предоставлении скидок на авансовый платеж по договорам лизинга автомобилей в 2018 – 2020 годах. Эта мера должна обеспечить реализацию не менее 2300 машин в 2019 году.

Минпромторгу поручено проследить за целевым использованием средств и доложить о результатах 1 февраля 2020 года.