На платном ЗСД перекроют один из въездов

В связи с проведением плановых работ по восстановлению дорожного покрытия на ЗСД вводится серьёзное ограничение движения.

Как сообщает пресс-служба ООО «Магистраль Северной столицы», въезд на ЗСД с Левашовского шоссе в сторону Богатырского проспекта будет закрыт на два дня – с 12:00 21 августа до 8:00 23 августа.

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МСС просит водителей во время проведения работ строго следовать требованиям ПДД и знаков, а также выбирать скорость, позволяющую полностью контролировать движение автомобиля. Этот совет не формальность: автомобилисты, привыкнув на ЗСД «летать», порой не могут перестроиться и совершают ДТП, значительно усугубляющие транспортную ситуацию.