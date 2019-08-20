СМИ: Ингушским полицейским грозит уголовное преследование после отказа разгонять митинг
13 ингушских полицейских подозревают в неисполнении приказа после отказа разгонять митинг против соглашения о границе с Чечней. Уголовные дела возбуждены по ст. 286.1 УК РФ («Умышленное неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа начальника»), сообщил 20 августа адвокат Магомед Куриев «МБХ Медиа».
Он уточнил, что дело закрытое и все подозреваемые дали подписку о неразглашении. По этой статье УК полицейским грозит до пяти лет лишения свободы.
Куриев также рассказал, что накануне суд отказал 13 полицейским в восстановлении на службе. После протестов в Ингушетии был расформирован батальон ППС, который во время митинга в Магасе в марте не стал разгонять протестующих. Уволены были 17 человек.
Справка:
Напомним, ситуация в регионе стала напряжённой после того, как власти Ингушетии и Чечни в сентябре 2018 года договорились провести новую границу между субъектами федерации. После этого десятки тысяч жителей Ингушетии несколько недель не покидали улицы Магаса, требуя пересмотра решения. Они утверждали, что в пользу Чечни отторгаются десятки тысяч гектаров земли.
Попытки проведения республиканского референдума не увенчались успехом. Решение Конституционного суда республики, который признал процедуру утверждения соглашения региональным парламентом незаконным, Юнус-Бек-Евкуров не признал. Конституционный Суд РФ по его заявлению не нашел нарушений в процедуре ратификации соглашения с Чечнёй.
После столкновения силовиков с участниками протестов в начале апреля 2019 года все лидеры общественного мнения, которые выступали против политики Евкурова оказались либо в подполье, либо арестованными как фигуранты уголовного дела о массовых беспорядках. Сам Евкуров перешел на работу в министерство обороны, его место занял Махмуд-Али Калиматов.