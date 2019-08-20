СМИ: Ингушским полицейским грозит уголовное преследование после отказа разгонять митинг

13 ингушских полицейских подозревают в неисполнении приказа после отказа разгонять митинг против соглашения о границе с Чечней. Уголовные дела возбуждены по ст. 286.1 УК РФ («Умышленное неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа начальника»), сообщил 20 августа адвокат Магомед Куриев «МБХ Медиа».

Он уточнил, что дело закрытое и все подозреваемые дали подписку о неразглашении. По этой статье УК полицейским грозит до пяти лет лишения свободы.

Куриев также рассказал, что накануне суд отказал 13 полицейским в восстановлении на службе. После протестов в Ингушетии был расформирован батальон ППС, который во время митинга в Магасе в марте не стал разгонять протестующих. Уволены были 17 человек.