На Большевиков вырос фонтан с дом. Трубы готовят к осени

Под окнами многоэтажки в Невском районе Петербурга 20 августа пробился фонтан. Видео с водным коммунальным аттракционом в редакцию «Фонтанки» прислали очевидцы.

Поток воды пробил землю у первого корпуса 77-го дома на проспекте Большевиков. Гейзер достиг уровня пятого этажа. «Бьёт фонтан с водой высотой больше 5-этажного дома. Продолжается более 15 минут», — написали горожане.

Фото: читатель «Фонтанки» Владислав

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В «Теплосети Петербурга» отметили, что труба дала течь в ходе работ по подготовке к отопительному сезону. Вызов в аварийную службу поступил в 19.10, в течение пяти минут вытекание локализовали. Из трубы вырвался не кипяток, а вода комнатной температуры, добавили в компании