Росавиация: на аэродроме «Жуковский», возле которого самолету пришлось садиться в кукурузном поле, неправильно разгоняли птиц

Комиссия по расследованию нештатной посадки самолёта Airbus A321 «Уральских авиалиний» на поле кукурузы вскоре после взлета с аэродрома «Жуковский» нашла нарушения в работе орнитологической службы аэропорта. Об этом говорится в «Информации о безопасности полетов #11», опубликованной 20 августа Росавиацией.

Согласно выводам комиссии, птицы оказались перед взлетающим самолётом по нескольким причинам. Прежде всего, на аэродроме не ожидали, что стая молодых птиц остановится на отдых на периметре аэродрома во время суточной миграции. При этом у дежурного орнитолога отсутствовали инструкции, как распугивать именно молодых особей, которые медленно реагируют на применение технических средств. Специалист начал разгон менее чем за 5 минут до взлета Airbus A321 «Уральских авиалиний». А у авиадиспетчеров не было инструкций, которые бы велели приостановить полёты, чтобы птицы успели отлететь на безопасное расстояние.