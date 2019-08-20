Сальмонелла не входит в состав тирамису с Петроградской. Роспотребнадзор все равно требует закрыть пиццерию, в которой могли отравиться дети

Роспотребнадзор обратился в Петроградский районный суд с требованием временно приостановить работу кафе Chorizo pizza, где, по предварительной информации, отравились четверо детей. Об этом сообщили в ведомстве 20 августа.

У детей после визита в Chorizo pizza (ООО «СтритФуд») на улице Академика Павлова диагностировали сальмонеллез. Источником опасности посчитали пирожное тирамису, которое готовят на основе сырого яйца.

Однако сотрудники Роспотребнадзора по результатам лабораторного обследования работников кафе, проб пищевой продукции и сырья возбудитель сальмонеллеза не нашли.

«В ходе санитарно-эпидемиологического расследования выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания, в том числе в части не соблюдения поточности технологических процессов, отсутствие необходимого набора помещений и оборудования, несоблюдение дезинфекционного режима. Выявленные нарушения могли способствовать реализации пищевого пути передачи при кишечных инфекциях», — пояснили в ведомстве.