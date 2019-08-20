После ДТП с бензовозами в соцсетях решили скинуться пенсионеру с «Таврией» на новое авто. Но ему нужны не деньги, а здоровье

В массовом ДТП с участием двух бензовозов и легковушек на автодороге М-10 «Россия» (Московское шоссе) утром 20 августа серьёзно пострадал блокадник-изобретатель.

В сообщении УГИБДД по Петербургу и области предварительно сообщалось, что госпитализирован водитель «Шевроле». Очевидцы удивлялись тому, что не пострадал пожилой водитель «Таврии» – при том, что машина уничтожена почти полностью. Однако, как рассказал «Фонтанке» сын пенсионера Владислав, его отец получил серьёзные травмы: у него сломаны 13 рёбер и таз, выжил он чудом. В отделе пропаганды ГИБДД нашему изданию подтвердили, что произошла путаница, пострадавший – не из «Шевроле», а из «Таврии».

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com

Подписчики группы сообществ «ДТП и ЧП» так впечатлились фотографией седого мужчины в наполовину смятой машине, что решили собрать ему денег на новый, более безопасный автомобиль. И даже создали для этого отдельное сообщество.

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Такой краудфандинг хоть и благороден, но необходимости в нём нет, объясняет Владислав. Родственники давно предлагали отцу купить что-то посерьёзнее, да и блокадная пенсия позволяет не скупиться, но он отказывался, предпочитая «Таврию» (стоят такие машины меньше 40 тысяч рублей).

Теперь, после аварии, родные не хотели бы, чтобы глава семьи садился за руль (хотя, напомним, он ничего не нарушал, ДТП совершил, по предварительным данным, водитель бензовоза). Но главное сейчас, говорит Владислав, чтобы отец выжил.

В открытом доступе в Интернете можно найти патент, выданный на имя петербуржца. Он изобрёл технологию, применяющуюся в машинах по производству химических волокон.

20 августа около 6:15 на автодороге М-10 «Россия», у поворота на Никольское, по предварительным данным ГИБДД, водитель бензовоза совершил столкновение с четырьмя машинами: «Шевроле», «Заз Таврией», «Фордом» и ещё одним бензовозом.