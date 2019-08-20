Сарай на колесах установил рекорд скорости и попал в книгу Гиннесса

Выражение «сарай на колесах» буквально подходит для описания этого неожиданного транспортного средства. Оно даже внесено в книгу рекордов Гиннесса как «самый быстрый сарай в мире». Но только недавно удалось наконец определить, насколько он быстр в сравнении с обычными автомобилями.

Как сообщает 20 августа Motor 1, «сарай» поучаствовал в драг-рейсинге на дистанции в четверть мили (400 метров) против «заряженого» хэтчбека Opel Astra c турбированным двухлитровым мотором. И выиграл с преимуществом в полсекунды.

Необычное транспортное средство было построено британцем Кевином Никсом на шасси Volkswagen Passat 1999 года выпуска. Под деревянной обшивкой «сарая» скрывается прочная металлическая рама, поэтому вся конструкция весит более двух тонн, и чтобы «сараемобиль» мог более-менее бодро двигаться, под деревянным «капотом» установлен 4,2-литровый V8 от спортивного Audi RS4 мощностью в 450 лошадиных сил.

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С таким количеством «лошадей» в упряжке неудивительно, что даже сарай на колесах с нулевой аэродинамикой сумел преодолеть положенную дистанцию в 400 метров за 15,49 секунды, развив при этом скорость в 138 километров в час. Удивительно, что он еще и умудрился обогнать спортивную Astra. Хотя, наверное, это не повод продолжать издеваться над Opel.

Если скорости, показанной на соревнованиях, недостаточно, то, как сообщает Motor 1, после них, когда «сарай» не был ограничен 400-метровой трассой, он сумел развить 181,34 километра в час, побив свой прошлогодний рекорд. При этом необычное творение Кевина Никса является абсолютно законным транспортным средством, зарегистрированным по всем правилам и имеющим право передвигаться по любым общедоступным дорогам. Так что если вас на шоссе обгонит коричневый деревянный сарай – не удивляйтесь.

Видео: VeeDubRacing/YouTube