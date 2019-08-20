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Общество
20.08.2019 18:57
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Олег Дерипаска и Смольный решили помочь 12-летней петербурженке, которая захлебнулась в бассейне в Турции

Правительство Санкт-Петербурга заявило, что окажет всю необходимую помощь 12-летней петербурженке, пострадавшей на отдыхе в Турции.

«Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга находится в постоянном контакте с Генеральным консульством Российской Федерации в Анталье. Вся необходимая помощь, которая может потребоваться девочке и ее семье, будет оказана петербургскими специалистами. Правительство Санкт-Петербурга присоединяется к пожеланиям скорейшего выздоровления пострадавшей девочке», – говорится в сообщении от 20 августа.

Одновременно с «Фонтанкой» связались из фонда миллиардера Олега Дерипаски. Рассказали, что Олег Владимирович прочитал новость и хочет помочь. Также весь день в редакцию звонили неравнодушные граждане, московские волонтеры и бизнесмены, которые готовы подключиться к решению сложной ситуации.

В то же время в страховой компании «Согласие» сообщили, что турецкие врачи пока не разрешают перевозить пострадавшую в Россию. А её мама добавила, что медики не дают прогнозов: состояние критическое — очень низкое давление, есть повреждения в голове и печени.

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© Фонтанка.Ру

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