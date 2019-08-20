5 млрд на остановки. В Смольном рассказали, во сколько обойдется установка павильонов общественного транспорта

Строительство одной остановки в среднем стоит около 10 млн рублей. В 2019 – 2021 годах Смольный намерен потратить примерно 5 млрд рублей.

Как рассказал 20 августа глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин, в 2019 году в рамках дорожно-ремонтных работ предполагается обустроить 20 остановок общественного транспорта стоимостью 12,23 млн рублей. При этом, по его словам, в заявке комитета по транспорту около 500 остановок. «Как правило, по срезу дороги идут коммуникации, включая газопроводы и водоводы, остановочный пункт ставить над ними нельзя, их надо переносить. Средняя цена остановки — 2 – 20 млн рублей, то есть в среднем около 10 млн». Таким образом, общая стоимость программы составляет порядка 5 млрд рублей, завершить ее предполагается в 2020 – 2021 годах.

«Фонтанка» рассказывала о том, что «Организатор перевозок» предполагает организовать порядка 590 новых остановочных пунктов. Напомним, ранее в Петербурге захлебнулась программа «умных остановок»: компания «Городские инновации» представила павильон с электронным табло, устройством для оплаты мобильной связи, видеокамерами, wi-fi и USB-разъемами для зарядки гаджетов. Производитель согласился установить одну такую на Невском проспекте за свой счет, по его словам, это обошлось в 5 млн рублей. Однако в итоге при распределении рекламных площадей на павильонах для таких остановок не было прописано особых условий, и проект заглох. Монтировать чиновники стали остановки модели, разработанной около 20 лет назад Норманом Фостером для компании JCDecaux.