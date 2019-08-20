КАД на развязке в Мурино сузят на год. Внешнее кольцо ограничат вслед за внутренним

На развязке кольцевой автодороги Петербурга с трассой на Матоксу в Мурино вводят ограничения на внешнем кольце. Внутреннее сузили на одну полосу еще в июле. Там стоят примыкания будущих съездов.

Как сообщает 20 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 21 августа на 110 – 111-м километрах внешнего кольца КАД почти на год будут закрыты полоса безопасности и первая полоса. На остальных трех на время работ ограничат скорость – до 50 км/ч. Ограничения продлятся до 15 июня 2020 года, как и на внутреннем кольце, где с 9 июля действуют аналогичные перекрытия.

В рамках подключения к КАД международного автомобильного вокзала в составе транспортно-пересадочного узла «Девяткино» на кольцевой обустраивают примыкания строящихся съездов. Работы ведет АО «ПО «Возрождение» по заказу ГКУ «Ленавтодор».