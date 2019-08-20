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20.08.2019 18:27
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Уже не смешно. Конюшенную заперли второй раз за день, «Фонтанка» дозвонилась: владелец – в ДЛТ

Несчастная Конюшенная – она хоть и Большая, а места катастрофически не хватает. Не прошло и пары часов с момента публикации на «Фонтанке» заметки о женщине, припарковавшей у ДЛТ свой BMW вторым рядом и перекрывшей движение, как ситуация повторилась. Машины нарушителей на кадрах очевидцев – как братья-близнецы, оба с туристическим автобусом за правым «плечом».

На этот раз около 17:30 20 августа на Большой Конюшенной в самом центре Петербурга вторым рядом встал мужчина на Mercedes-Benz C200 4MATIC c «красивым» номером, который мы оставляем незакрытым для того, чтобы обратить внимание полиции на нарушение.

Уже не смешно. Конюшенную заперли второй раз за день, «Фонтанка» дозвонилась: владелец – в ДЛТ

«Фонтанке» удалось связаться с владельцем «Мерседеса»: по данным на 17:48, он, по его словам, находился в ДЛТ и, узнав, что машина создаёт проблемы, поспешил вниз. Перспектива получить штраф его не смутила.

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По сведениям нашего издания, 23-летний петербуржец, занимающийся ресторанным бизнесом и доставкой продуктов,  нарушал ПДД не раз: за 2018 год за ним числится около 20 штрафов. Правда, в этом году только один. Он любитель «Мерседесов»: до 184-сильного трёхлетнего C 200 у него был E 200 с тем же номером. На странице мужчины «ВКонтакте» есть его фотография, очевидно с предыдущей машиной.

За последнюю неделю "Фонтанка" в четвёртый раз пишет о горе-парковщиках на дорогих автомобилях. Двое из них стояли так же, у ДЛТ, ещё один – Rolls-Royce на тротуаре Выборгской набережной.

В аналогичной пробке, когда автобус не смог объехать «Бентли», в 2015 году пришлось ждать карете скорой помощи. В октябре 2018 года на том же самом месте припарковался мужчина на «Роллс-Ройсе». «Фонтанка» опубликовала кадры с места нарушения, и ГИБДД выписала ему штраф.


© Фонтанка.Ру

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