Самолёт «Люфтганзы» не долетел до Мюнхена. Борт вернулся в Петербург из-за трещины в стекле

Рейс авиакомпании Lufthansa из Петербурга в Мюнхен вернулся в аэропорт Пулково вечером 20 августа. Такие данные следуют из сервиса flightradar.

Рейс LH2565 вылетел из петербургского аэропорта в 16.45, над эстонской Нарвой развернулся и взял курс на возвращение. В пресс-службе Пулково «Фонтанке» подтвердили информацию об измении маршрута и отметили, что приземление прошло штатно.

В авиакомпании Lufthansa заявили, что самолёт вернулся по технической причине. По данным СМИ, в кабине пилота треснуло стекло.

По информации сервиса flightradar, рейс обслуживает Airbus A321-231. Самолёт эксплуатируется в течение семи лет.