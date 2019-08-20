«Всё великолепно». В Финляндии слушают дело самой разыскиваемой россиянки

Властям Финляндии удалось поймать самую разыскиваемую россиянку спустя двадцать лет. За это время наказание ограничилось менее чем двумя годами условно, а довольная бизнесвумен уже через неделю планирует вернуться в Петербург.

Фото из личного архива Светланы Хютти

Дело уроженки Петербурга Светланы Хютти, которая попала в список из десяти самых разыскиваемых преступников Финляндии, движется к своему логическому завершению. За недоплату 600 тыс. евро налогов владелице компании из Хельсинки, поставлявшей в 1990-х шины в Россию, грозит менее двух лет условно.

Центральная криминальная полиция Финляндии заявила о поимке находившейся в розыске 20 лет Светланы Хютти 19 августа – россиянка была включена Интерполом в список 10 самых разыскиваемых преступников Суоми ещё в 2016 году. Как уточнила «Фонтанке» следователь Ритва Санттила, Светлана Хютти была задержана ещё в июне 2019 года в аэропорту Варшавы, куда она прилетела по паспорту на своё новое имя – Ева Амбер, после чего её доставили в Финляндию. Там её обвиняют в экономических преступлениях.

Дело Хютти суд Хельсинки начал рассмотрение дела 16 августа, заключительное заседание назначено на 28 августа. Об этом «Фонтанке» рассказал прокурор Яри Палвиайнен.

«Я потребовал наказания в виде одного года и 10 месяцев лишения свободы условно за три случая уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и пять случаев нарушения правил ведения бухгалтерского учёта. Согласно обвинительному заключению, общая сумма уклонения от уплаты налогов составила 600 тысяч евро. Кроме того, я требую для Хютти запрета на ведение коммерческой деятельности на пять лет», – пояснил прокурор. Сторона обвинения указывает на свою лояльность – дополнительных санкций в отношении подсудимой в виде общественных работ или штрафов не будет, поскольку она была под арестом более чем двух месяцев.

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По словам Палвиайнена, преступления продолжались с 1994 по 2001 год. Дело планировали рассмотреть в суде ещё в 2008 году, но Хютти уехала в Россию. Уже тогда с момента предполагаемых нарушений закона прошло достаточно много времени, а за то время, пока финны неспешно и, по всей видимости, не слишком рьяно искали предпринимательницу, и подавно. Срок предъявления обвинений по части преступлений к сегодняшнему дню уже вышел. Именно давность преступлений, а также признание Хютти своей вины и состояние её здоровья были приняты во внимание в качестве смягчающих обстоятельств.

Насколько известно «Фонтанке», прокурор и адвокат Хютти ещё несколько лет назад пытались договориться о возможном наказании. Прокурор якобы предлагал максимум два года лишения свободы условно и интересовался, что из конфискованного имущества обвиняемая хотела бы вернуть обратно.

Сама Хютти пока отказалась рассказывать«Фонтанке» о деталях своего общения с финскими властями, ссылаясь на занятость, однако успела подчеркнуть, что у неё всё в порядке, и никаких требований полиция ей якобы больше не выдвигает. «Я буду в Петербурге через неделю. Всё разрешилось, всё великолепно», – заверила бизнесвумен.

Как ранее писала «Фонтанка», полиция Финляндии подозревает Хютти в 13 преступлениях экономического характера. В 2016 году в интервью она рассказала, что жила в Финляндии с 1989 года, обе её дочери гражданки Финляндии. Занималась бизнесом, организовала достаточно крупную компанию, которая одной из первых начала поставлять на рынок России шины Nokian. По словам россиянки, обвинения в уклонении от уплаты налогов касаются деятельности её фирмы по поставке на рынок России шин Nokian. В Центральной криминальной полиции Финляндии отметили, что искали Хютти 20 лет, но россиянка настаивает, что она не скрывалась.

Согласно информации из финских открытых источников, Хютти была гендиректором основанной в 1994 году в Хельсинки компании, выручка которой в 2016 году составила 2,4 млн евро, а в 2017-м продажи упали до 19 тыс. евро. Компания до сих пор числится в реестре, а Светлана Хютти указана в качестве контактного лица.

Сейчас Хютти под новым именем Ева Виктория Амбер владеет зарегистрированной в Петербурге небольшой компанией ООО «Ситек», которая специализируется на торговле автомобильными шипами (с выручкой 11 млн рублей и убытком почти в 3 млн, по данным СПАРК за 2017 год), а также мелкой фирмой в Москве ООО «Ситек-Трейдинг».

Яна Пруссакова, "Фонтанка.ру"