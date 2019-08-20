Спасатели котиков. На набережной Фонтанки сотрудники МЧС не дали погибнуть котёнку

Угодивший в ловушку котёнок получил своевременную помощь от неравнодушных петербуржцев и сотрудников городского МЧС. Из плена пирса животное вызволяли полтора часа.

О спасательной операции на воде, развернувшейся в ночь на 20 августа, «Фонтанке» сообщила читательница Полина. Терпящий бедствие котёнок был замечен на набережной Фонтанки, 43. Около часа ночи компания гуляющих спустилась на пустой пирс и была привлечена истошным мяуканьем. Чтобы найти источник звука, пришлось потратить некоторое время.

«Подумали, что он забрался под деревяшку, но не нашли. Оказалось, что он забился в щель между гранитными плитами, на уровне 10 сантиметров от воды», – рассказала Полина.

Выручить застрявшего своими силами не вышло. Положение котёнка казалось опасным, в подкрепление вызвали МЧС, но и у профессиональных спасателей с ходу вызволить котёнка не вышло. По словам Полины, один из сотрудников спустился в воду, его коллеги освещали пирс. Примерно через полчаса хвостатого освободили.

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Фото: Полина Яремчук

Спасённый оказался мальчиком не старше полутора месяцев. Его доставили в ветклинику, где до утра продержали в кислородной камере. Приют он нашёл у услышавших его мяуканье. Временным он будет или постоянным, пока не определились.

«Спасибо огромное сотруднику МЧС, он настоящий герой!» – передаёт благодарности читательница.

На помощь животным в МЧС приходят регулярно. Так, накануне горожане восхищались сотрудниками, как будто походя вытянувшими котика буквально из-под земли. «Фонтанка» рассказывала, что различную живность, помимо МЧС, снимать с деревьев, вынимать из люков и других труднодоступных мест могут также волонтёры.