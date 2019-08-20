На торги выставлены долги компании «Терра Нова», которая намывает земли на Васильевском острове

«Российский аукционный дом» (РАД) выставил на торги право требования по кредитам, выданным Сбербанком компании «Терра Нова», которая занимается намывом территорий на Васильевском острове. Об этом сообщается 20 августа на сайте РАД. Итоги торгов подведут 1 ноября, начальная цена – 4,5 млрд рублей.

Единым лотом с торгов уйдут 100% акций компании Diserion LTD, владелицы АО «Терра Нова», и прав требований по кредитам Сбербанка. Залогом по кредиту выступает 51 земельный участок общей площадью 237,7 га на намыве Васильевского острова. Территории предназначены под коммерческую и жилую застройки. Треть площадей до сих пор не намыта, аналогичный объем находится в стадии готовности от 10 до 45%.

В собственности «Терра Новы» находятся 6 участков площадью 20,3 га, остальную территорию компания арендует у города. Соответствующий договор с комитетом имущественных отношений действует до 8 июня 2026 года.

По данным РАД, долги «Терра Нова» по кредитам составляют в общей сложности более 4,5 млрд рублей. Ранее Смольный неоднократно рассматривал возможность расторжения договора из-за невыполнения компанией обязательств, однако в июне 2019 года КИО продлил договор аренды на семь лет.