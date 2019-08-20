Главный судья РФС о незасчитанном голе Ригони: Для нас это больная ошибка

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал ошибки рефери Алексея Матюнина в матче «Зенит» – «Ахмат» (0:0). Об этом 20 августа пишет «Чемпионат.com».

«Подобное ложится на совесть арбитра, потому что он должен управлять командами. Мне трудно объяснить ситуацию с отмененным голом. Мы считаем, что момент с Ригони – достаточно простая ситуация, в которой ассистент судьи РПЛ должен разбираться. Для нас это больная ошибка. Это была не лучшая игра ассистента: были еще моменты, когда он зафиксировал офсайд, а на деле можно было продолжать играть», – цитирует издание слова Егорова.

Напомним, главный судья матча «Зенит» – «Ахмат» Алексей Матюнин 17 августа не засчитал два гола петербургского клуба, оставив его без победы. После игры Артем Дзюба жёстко раскритиковал судейство. В РФС заявили, что футболисту может грозить до четырёх матчей дисквалификации.