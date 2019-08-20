РПЦ попросила власти Петербурга передать собор Архангела Михаила в безвозмездное пользование на 100 лет

Русская православная церковь попросила у властей Петербурга передать собор Архангела Михаила в Ломоносове в безвозмездное пользование на ближайшие 100 лет. На документ с обращением на сайте комитета имущественных отношений петербургские СМИ обратили внимание 20 августа.

Заявка с подписью настоятеля прихода собора Архангела Михаила протоиерея Павла Суслова опубликована на странице ведомства и датирована 6 августа 2019 года. Прося передать здание церкви на Дворцовом проспекте в Ломоносове, инициаторы ссылаются на Федеральный закон №327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». По нему государственное или муниципальное имущество религиозного назначения переходит церкви безвозмездно. Согласие на процедуру петербургская Епархия РПЦ оформила в марте 2019 года.

Как пояснил «Фонтанке» источник из прихода, знакомый с ситуацией, в случаях, когда церковь просит передать тот или иной объект «на N количество лет», число 100, как и другие округлённые даты, появляются скорее «по традиции»: представителей церкви может устроить как меньший, так и больший срок.