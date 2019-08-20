Объекты «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы еще одним банком по программе «Военная ипотека»

ГК «Эталон»

ПАО Банк «ФК Открытие» аккредитовал по программе «Военная ипотека» корпус 4.7-3 квартала «Галактика» и ЖК «Охта Хаус», которые возводит АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).

ПАО Банк «ФК Открытие» выдает кредит на приобретение квартиры с процентной ставкой от 9,1% при первоначальном взносе от 20% от стоимости жилья. Ипотека предоставляется на срок от 1 года до 25 лет (при этом полное исполнение обязательств по кредитному договору должно быть произведено не позднее месяца, в котором Заемщиком будет достигнут возраст 50 лет). Максимальная сумма кредита до 2,73 млн рублей. Подробнее с условиями ипотечного кредитования объектов можно ознакомиться на сайте https://www.open.ru

ЖК «Охта Хаус» общей площадью 138 тыс. кв. м будет состоять из трех 22-этажных и одного 20-этажного корпуса. В ЖК «Охта Хаус» представлены 1 683 квартиры с широкими комнатами и планировками европейского уровня. Покупателям доступны квартиры разного метража: от студий до трехкомнатных. На территории «Охта Хаус» будут оборудованы детские и спортивные площадки. Живописное окружение проекта – парки, скверы и набережную реки Охты – дополнят декоративное озеленение и зоны отдыха, что предоставит будущим жителям возможность для активного досуга и прогулок на свежем воздухе.

Завершение строительства жилых корпусов 6.1, 6.3, 7.1 запланировано на I квартал 2021 года, корпуса 7.3 – на I кв. 2022 года.

ПАО Банк «ФК Открытие» лицензия Банка России №2209 от 24.11.2014

Справка о ГК «Эталон»

Квартал «Галактика» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/

ЖК «Охта Хаус» – застройщик АО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/okhta-khaus/