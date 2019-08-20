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Строительство
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20.08.2019 17:34
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Объекты «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы еще одним банком по программе «Военная ипотека»

Объекты «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы еще одним банком по программе «Военная ипотека»

ГК «Эталон»

ПАО Банк «ФК Открытие» аккредитовал по программе «Военная ипотека» корпус 4.7-3 квартала «Галактика» и ЖК «Охта Хаус», которые возводит АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).

ПАО Банк «ФК Открытие» выдает кредит на приобретение квартиры с процентной ставкой от 9,1% при первоначальном взносе от 20% от стоимости жилья. Ипотека предоставляется на срок от 1 года до 25 лет (при этом полное исполнение обязательств по кредитному договору должно быть произведено не позднее месяца, в котором Заемщиком будет достигнут возраст 50 лет). Максимальная сумма кредита до 2,73 млн рублей. Подробнее с условиями ипотечного кредитования объектов можно ознакомиться на сайте https://www.open.ru

ЖК «Охта Хаус» общей площадью 138 тыс. кв. м будет состоять из трех 22-этажных и одного 20-этажного корпуса. В ЖК «Охта Хаус» представлены 1 683 квартиры с широкими комнатами и планировками европейского уровня. Покупателям доступны квартиры разного метража: от студий до трехкомнатных. На территории «Охта Хаус» будут оборудованы детские и спортивные площадки. Живописное окружение проекта – парки, скверы и набережную реки Охты – дополнят декоративное озеленение и зоны отдыха, что предоставит будущим жителям возможность для активного досуга и прогулок на свежем воздухе.

Завершение строительства жилых корпусов 6.1, 6.3, 7.1 запланировано на I квартал 2021 года, корпуса 7.3 – на I кв. 2022 года.

ПАО Банк «ФК Открытие» лицензия Банка России №2209 от 24.11.2014

Справка о ГК «Эталон»

Квартал «Галактика» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ",  проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/

ЖК «Охта Хаус» – застройщик АО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/okhta-khaus/

 

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