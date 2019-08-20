Дела пятерых участников протестов в Москве передали в суд. Их обвиняют в насилии над силовиками

Следственный комитет завершил расследование уголовных дел в отношении Данилы Беглеца, Кирилла Жукова и Евгения Коваленко, задержанных после несогласованного митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Об этом сообщает ведомство 20 августа.

По версии следствия, эти люди во время акции 27 июля в центре Москвы «применили насилие» в отношении сотрудников Росгвардии и полиции.

«Материалы уголовных дел в отношении указанных фигурантов выделены в отдельное производство и с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу», — добавили в ведомстве.

Также в суд направлено дело в отношении блогера Владислава Синицы. По версии следствия, Синица под ником «Макс Стеклов» разместил в твиттере призыв к расправам над детьми сотрудников правоохранительных органов после идентификации в соцсетях их родителей.

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Завершено расследование в отношении гражданского активиста Константина Котова. Ему вменяют статью 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Ранее сообщалось, что после несанкционированного митинга 27 июля в центре столицы Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 212 УК РФ (массовые беспорядки), в рамках этого дела были задержаны 12 человек, в том числе Данила Беглец.