СМИ сообщают о разбившемся в Греции вертолете с россиянами. Посольство РФ проверяет информацию

Частный вертолет разбился возле греческого острова Порос после того, как задел линии электропередачи.

«Во вторник [20 августа] вертолет рухнул в море у берегов острова в районе Саронических островов около Пороса. <...> Частное воздушное судно предположительно столкнулось с линиями электропередачи, прежде чем упасть в воду», – сообщает 20 августа местное издание Ekathimerini.

На борту вертолета находились три человека — пилот и два пассажира. Среди них могли быть граждане России, пишут местные СМИ. В посольстве РФ в Афинах «Фонтанке» не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию, так как дипломаты сейчас выясняют все обстоятельства случившегося.

На поиски пассажиров и пилота были брошены силы береговой охраны, шесть судов и вертолет Super Puma ВВС Греции. Один из островов остался без электричества после ЧП.