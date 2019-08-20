Неудачный обгон в Металлострое обернулся травмами для двух детей

В столкновении легковушек в Колпинском районе Петербурга днем 20 августа пострадали двое юных пассажиров. Их водитель пошел на обгон, но маневр не удался.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 13:25 у дома 3 по дороге на Металлострой в одноименном поселке не разъехались автомобили Hyundai и Renault Logan. По предварительным данным, 57-летний водитель «Хёндэ» совершал обгон и столкнулся с «Рено» под управлением 33-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали пассажиры «Хёндэ»: 15-летний мальчик и 2-летняя девочка. У обоих травмы средней степени тяжести.

Несколькими часами ранее двое детей пострадали в ДТП на Гражданском проспекте. 16-летнюю девочку и 8-летнего мальчика на пешеходном переходе сбила «Волга».