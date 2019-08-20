«Дама перепутала Москву с Петербургом». Полицейский, обвиненный в тупом ударе кандидата от Партии роста, сам идет в суд

Сотрудник полиции Кировского района решил защитить свою репутацию. После новостей о том, что он напал на политика муниципального масштаба, участковый дождался двух проверок, повторного медицинского освидетельствования и готовит иск к кандидату от Партии роста. «Фонтанка» напоминает тайминг обвинений и реакцию на них. Все решили продавцы блинов.

Как сообщил 20 августа сайт ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, «16 августа в сети Интернет была распространена информация о том, что сотрудник полиции Кировского района нанес телесные повреждения гражданке. В результате полицейской проверки было установлено, что информация о противоправных действиях со стороны сотрудника полиции не соответствует действительности. В связи с этим сотрудник, в отношении которого была распространена ложная информация, планирует обратиться в судебные органы с иском о защите чести и достоинства».

Как информировала ночью 17 августа «Фонтанка», кандидат в депутаты муниципалитета «Ульянка», выдвинутая Партией роста и поддержанная командой «Объединенные демократы», вступилась за своего агитатора, у которого возникли проблемы с полицией, и якобы получила удар в живот. Как тогда заявил «Фонтанке» сын пострадавшей, ударил женщину полицейский. По мнению их стороны, сотрудник якобы запретил агитатору работать, а появившемуся кандидату выкручивал руки, а потом нанес удар. Сама пострадавшая обратилась в травму, где зафиксировали тупую травму живота.

Днем того же 17 августа ГУ МВД официально опровергло эту версию. Сегодня днем, 20 августа, Следственный комитет также официально отказал в возбуждении по данному факту.

Реклама



Насколько «Фонтанке» известно, в материалах проверки есть объяснения не только сына заявительницы и некоего оппонента Партии роста, кто и вызвал полицию, но также еще двух продавцов блинов, которые наблюдали за всей этой драмой. «Если первые двое заинтересованные лица, то двое других – точно нет. Они полностью опровергают слова дамы», – пояснили «Фонтанке» в следствии. Также, по информации нашего издания, повторное медицинское освидетельствование (так как первичную телефонограмму отправили со слов заявительницы) не зафиксировало каких-либо внешних повреждений.

Что касается полицейского, то «Фонтанка» выяснила, что это капитан полиции, участковый 8-го отдела Кировского района. Он служит с 2013 года. Сам он не захотел разговаривать с журналистом, а его коллеги на условиях анонимности согласились и практически передали его восприятие действительности.

«Женщина знает, что такое новости, поэтому и прозвучало обвинение про удар в живот. Это же только что произошло на митинге в столице. Как говорится, все сходится, только она перепутала Москву с Питером», – высказался один из его сослуживцев.

В ГУ МВД нам пояснили, что участковый готовит иск от себя лично, и добавили: «Конечно, наша юридическая служба поможет».