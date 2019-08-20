Турецкие врачи не разрешают перевозить в Россию 12-летнюю туристку из Петербурга, которая захлебнулась в бассейне

Компания «Согласие», в которой была застрахована 12-летняя туристка из Петербурга, захлебнувшаяся после попадания в трубу бассейна в отеле, сообщила 20 августа «Фонтанке», что девочку пока нельзя доставить в Россию.

«В настоящее время она в тяжелом состоянии находится в отделении интенсивной терапии, – рассказали в «Согласии». – По медицинским показаниям авиаперелет в Россию не разрешен. После получения разрешения на медицинскую транспортировку наши сотрудники незамедлительно займутся ее организацией, при необходимости – с привлечением российских врачей-реаниматологов».

Пообещали решить и проблему с переводчиком — родителям трудно общаться с врачами больницы, где находится их дочь.

«К сожалению, услуги переводчика обычно не включаются в покрытие по полису. Мы делаем все возможное, чтобы решить проблему отсутствия переводчика. Русскоязычные операторы сервисной компании всегда готовы оказать помощь в общении с лечащими врачами», – пояснили в компании.

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И добавили, что, по их информации, полиция Турции привлечена к расследованию инцидента.

Ранее мать ребенка рассказала «Фонтанке», что девочка находится в коме, её сердце уже запускали пять раз. Состояние оценивается как критическое — очень низкое давление, есть повреждения в голове, печени. Прогнозов врачи не дают.

Школьница захлебнулась 18 августа в отеле Sunhill в Бодруме – рука застряла в трубе бассейна под водой. Сразу вытащить её не смогли — понадобилась помощь других туристов, чтобы выломать трубу.