Приговоренный к смертной казни и помилованный мужчина задержан по подозрению в насилии над ребенком

В Удмуртии по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней задержан 56-летний мужчина. Об этом 20 августа сообщили в Следственном комитете по региону.

По версии следствия, 4 августа подозреваемый предложил 7-летней девочке «купить сладости и покататься на аттракционах». «После того, как девочка согласилась, злоумышленник повел ее через двор, где совершил насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся», – говорится в сообщении СК.

Задержать злоумышленника удалось после того, как полицейские изучили камеры видеонаблюдения. Тогда и выяснилось, что мужчина был неоднократно судим и даже приговорен к смертной казни. В 1998 году его помиловали, в 2016-м он условно-досрочно освободился из мест лишения свободы.

Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.