«Волга» сбила двоих детей на Гражданском. Врач «осматривал мальчика, у которого был шок»

Девочка-подросток и ребенок угодили под машину в Калининском районе Петербурга утром 20 августа. Они шли по «зебре».

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 11:40 на нерегулируемом пешеходном переходе у дома 110 по Гражданскому проспекту 79-летний мужчина на автомобиле ГАЗ сбил двух пешеходов: 16-летнюю девочку и мальчика 9 лет. Оба получили травмы средней степени тяжести.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» уточняют, что машина – 24-я «Волга». «Сбили девушку на пешеходном переходе, а рядом сотрудник скорой помощи осматривал мальчика, у которого был шок», – рассказывают они. «Девушка лежала живая, слава богу. Мальчика успокаивали прохожие», – добавляет очевидица Олеся.